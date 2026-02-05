Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенников к 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина мошенники активизируют схемы обмана, используя романтический настрой граждан для выманивания денег и персональных данных. Об этом РИА Новости рассказала юрист Евгения Сабитова.
По её словам, одной из самых распространённых уловок являются фейковые сообщения от якобы курьеров, которые просят подтвердить заказ на доставку цветов или подарков с помощью смс-кода. На самом деле, этот код предоставляет злоумышленникам доступ к банковским счетам или учётной записи на портале «Госуслуги».
Также, как отметила юрист, аферисты создают поддельные сайты с привлекательными акциями на букеты, шоколад и подарки по заниженным ценам. После того как жертва совершает оплату, мошенники похищают данные её банковской карты.
Сабитова подчеркнула, что подобные схемы повторяются каждый год, достигая пика активности за неделю до праздника, и приводят к значительным финансовым потерям.
Ранее россиянам подсказали, как защититься от уловки мошенников с переплатой за отопление.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.