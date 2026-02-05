На Военно-Грузинской дороге очередь большегрузов достигла 1,6 тыс

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. большегрузов ожидают выезда из России в сторону Грузии на Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения Северной Осетии.
«В электронной очереди зарегистрированы более 1,6 тыс. большегрузов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в очереди на выезд из России ожидают более 1,4 тыс. большегрузов.
Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен с 2 февраля для большегрузов из-за непогоды.
По сообщению оператора электронной очереди в Telegram-канале «МАПП “Верхний Ларс”. Электронная очередь», на стоянке на территории Северной Осетии занято 692 места, свободных мест практически нет.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.