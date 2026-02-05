На Военно-Грузинской дороге очередь большегрузов достигла 1,6 тыс

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.