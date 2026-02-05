«Законно, но доступно не всем»: Life.ru выяснил, в каких регионах можно сделать грудь на маткапитал

«Важно различать федеральный и региональный материнский капитал. Средства федерального сертификата направить на лечение родителей, включая эстетическую хирургию, невозможно — закон строго ограничивает цели (жильё, образование, пенсия мамы и т.д.)», — отметил эксперт.
Однако региональные программы поддержки семей (обычно выплачиваемые при рождении третьего ребёнка) устанавливаются властями субъектов самостоятельно. В ряде регионов, например, в Свердловской или Калининградской областях, Пермском крае, законодательство действительно разрешает использовать эти средства на оплату «платных медицинских услуг» для детей или родителей.
Поскольку пластическая хирургия и косметология относятся к лицензируемым видам медицинской деятельности, они попадают под эту категорию. Главное условие — наличие у клиники лицензии и официального договора.
Игорь Ким.
Адвокат.
«Это законно, но доступно далеко не всем россиянам, а только жителям конкретных регионов, где приняты соответствующие нормативные акты. Перед планированием операции необходимо запросить условия использования регионального сертификата в местном отделении соцзащиты», — уточнил собеседник Life.ru.
В России с 1 февраля будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций, а также материнский капитал. Материнский капитал составит 728,9 тысячи рублей на первого ребёнка и 234,3 тысячи — на второго. Семьям, которые не получали сертификат на первого ребёнка, при рождении второго полагается 963,2 тысячи рублей. Кроме того, увеличатся пособия при рождении и усыновлении ребёнка, выплаты по уходу до полутора лет и ежемесячные пособия матерям-героиням.
