«Законно, но доступно не всем»: Life.ru выяснил, в каких регионах можно сделать грудь на маткапитал

В России с 1 февраля будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций, а также материнский капитал. Материнский капитал составит 728,9 тысячи рублей на первого ребёнка и 234,3 тысячи — на второго. Семьям, которые не получали сертификат на первого ребёнка, при рождении второго полагается 963,2 тысячи рублей. Кроме того, увеличатся пособия при рождении и усыновлении ребёнка, выплаты по уходу до полутора лет и ежемесячные пособия матерям-героиням.