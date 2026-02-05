Ричмонд
Онищенко рассказал, в каком возрасте начинает стареть мозг

Онищенко: мозг начинает стареть в возрасте 36−39 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мозг начинает стареть в возрасте 36−39 лет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть… В основном вот такой вот возраст — 36−39 лет», — сказал Онищенко.

Он добавил, что у каждого старение мозга идет по-разному, на это также влияет генетическая предрасположенность.