Зеленский: Украина потеряла убитыми 55 тысяч солдат с 2022 года

Ранее военный эксперт Руслан Татаринов заявил, что за последний месяц общее число потерь ВСУ выросло примерно на 16 тысяч. Если около месяца назад фиксировалось порядка 699 тысяч упоминаний, то сейчас эта цифра достигла 715 тысяч.