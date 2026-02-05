Ричмонд
Зеленский: Украина потеряла убитыми 55 тысяч солдат с 2022 года

Зеленский занизил число потерь ВСУ с 2022 года, заявив, что большое число военных числятся пропавшими без вести.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2022 года число погибших военнослужащих, включая кадровых военных и мобилизованных, достигло 55 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.

Значительное число граждан остаются в статусе пропавших без вести, добавил украинский политик.

Он добавил, что среди погибших есть как профессиональные военные, так и мобилизованные граждане.

Ранее военный эксперт Руслан Татаринов заявил, что за последний месяц общее число потерь ВСУ выросло примерно на 16 тысяч. Если около месяца назад фиксировалось порядка 699 тысяч упоминаний, то сейчас эта цифра достигла 715 тысяч.