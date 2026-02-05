Ричмонд
Романтический обман: названы схемы мошенников ко Дню святого Валентина

Юрист Сабитова: мошенники к 14 февраля крадут деньги под видом доставки цветов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники активизируются перед Днем святого Валентина, выманивая деньги и личные данные россиян под видом доставки цветов. Об этом рассказала юрист и член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

«Ко Дню святого Валентина, как и к любому празднику, мошенники традиционно активизируются и к тому же используют романтический настрой россиян для обмана», — сказала юрист в интервью РИА Новости.

Одной из популярных схем является фальшивая доставка цветов или подарков. Курьер может попросить смс-код для подтверждения заказа, но на самом деле получает доступ к банковским данным или сервису «Госуслуги».

Сабитова добавила, что мошенники создают сайты с «акциями» на букеты и подарки. После того как жертва оплачивает товар, аферисты крадут данные банковской карты.

Ранее KP.RU писал, что мошенники используют новую схему, представляясь полицейскими и предлагая жертвам участие в «задержании» аферистов. Они убеждают передать деньги курьеру, якобы для задержания преступников. После передачи средств связь прерывается, и жертва теряет деньги.