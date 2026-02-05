5 февраля в Иркутске похолодает до −22 градусов

В Иркутске 5 февраля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер переменный, cлабый 2−7 м/с. Ночью температура воздуха составит −31…-33 градуса, в пригородной зоне похолодает до −37. Днем в областном центре ожидается −20…-22 градуса.
— По области установится переменная облачность. В северных районах местами пройдет небольшой снег, утром возможен туман. Ветер будет западный и северо-западный с переходом на юго-западный и юго-восточный, 5−10 м/с.
Ночные температуры окажутся очень низкими: в большинстве районов столбики термометров опустятся до −37…-42 градусов. В Верхнеленских и северо-восточных районах ожидаются самые сильные морозы — до −43…-48 градусов. Днем в Приангарье температура составит −20…-25 градусов, а при облачной погоде может понизиться до −30…-35.