5 февраля в Иркутске похолодает до −22 градусов

Ночные температуры окажутся очень низкими: в большинстве районов столбики термометров опустятся до −37…-42 градусов. В Верхнеленских и северо-восточных районах ожидаются самые сильные морозы — до −43…-48 градусов. Днем в Приангарье температура составит −20…-25 градусов, а при облачной погоде может понизиться до −30…-35.