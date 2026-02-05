Питон Баронесса официально признана самой длинной дикой змеёй

Специалисты отметили, что питон недавно почти не питался, поэтому его настоящий вес мог бы превышать 100 килограммов, кроме того, под наркозом её размер мог бы достигать примерно 7,9 метра, однако этот способ фиксирования данных не применялся из-за риска для животного. Баронесса стала частью коллекции спасённых змей, которых Пурванто держит в вольерах на своей территории.