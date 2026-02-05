Ричмонд
Питон Баронесса официально признана самой длинной дикой змеёй

На острове Сулавеси в Индонезии обнаружена самка сетчатого питона, которая может считаться самой длинной дикой змеёй. Измерения, проведённые с участием Guinness World Records, показали, что длина змеи составляет 7,22 метра. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Измерение Баронессы. Видео © X / Guinness World Records.

«Это означает, что если разместить этого гигантского питона поперёк стандартных ворот FIFA, он займёт практически всю ширину от штанги до штанги. В качестве альтернативы, он может быть длиной примерно в шесть с половиной тележек для продуктов, поставленных в ряд», — говорится в материале.

Рептилию назвали Ibu Baron, что переводится как «Баронесса». Сейчас она содержится под присмотром Буди Пурванто, местного защитника дикой природы. Измерение длины проводили гид Диас Нуграха и фотограф-натуралист Раду Френтиу. Вес змеи достиг 96,5 килограмма — сопоставимо с массой взрослой панды.

Специалисты отметили, что питон недавно почти не питался, поэтому его настоящий вес мог бы превышать 100 килограммов, кроме того, под наркозом её размер мог бы достигать примерно 7,9 метра, однако этот способ фиксирования данных не применялся из-за риска для животного. Баронесса стала частью коллекции спасённых змей, которых Пурванто держит в вольерах на своей территории.

А ранее в Подмосковной Балашихе очевидцы заметили лося, который стоял на остановке общественного транспорта и даже попытался зайти в подъехавший автобус. В Госавтоинспекции назвали животное «самым дисциплинированным», предположив, что лось услышал призывы пользоваться общественным транспортом в морозы.

