Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования, заявил депутат Артём Дмитрук.
Он уточнил, что украинцам приходится вставать перед военкомами на колени. Украинский парламентарий прокомментировал видео, на котором запечатлено, как пожилая женщина стоит на коленях, умоляя не забирать её сына.
«Пожилая женщина становится на колени с документами в руках, свидетельствующими о том, что её сын имеет инвалидность и непригоден к службе. Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ её бьют, и она падает на землю», — написал он в Telegram.
Дмитрук отметил, что именно Зеленский несёт ответственность за это.
«Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами», — заявил депутат.
Он подчеркнул, что на Украине ежедневно происходят сотни подобных ситуаций.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».