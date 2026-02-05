Пушистые, харизматичные и голодные: новосибирские коты борются за годовой запас корма — 29 усатых фото

В разгаре конкурс «Поздравь своего кота», который проходит с 2 по 27 февраля. Участники публикуют фотографии своих питомцев, чтобы побороться за главный приз — годовой запас суперпремиального корма.
Для участия необходимо зайти на сайт Сиб.фм, заполнить анкету и загрузить снимок своего любимца. Победа зависит от активности голосования: обладателем приза станет хозяин кота, чье фото наберет больше всего лайков.
Мы собрали для вас подборку из фотографий, которые участники уже успели загрузить на сайт конкурса. Посмотрите на этих харизматичных, усатых и невероятно обаятельных конкурсантов — кто из них, по-вашему, заслуживает титула и главного подарка?