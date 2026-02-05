Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения

РИА Новости: при аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 5 фев — РИА Новости. При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении — побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы — это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение», — рассказал собеседник агентства.

Специалист добавил, что при сильном обморожении, например, кончика носа или уха, а также пальцев может развиться некроз тканей.