Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения

ТУЛА, 5 фев — РИА Новости. При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении — побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы — это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение», — рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что при сильном обморожении, например, кончика носа или уха, а также пальцев может развиться некроз тканей.