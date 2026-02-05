Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения

«Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы — это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение», — рассказал собеседник агентства.