ОП: большинство опрошенных россиян не против соседства с воронами и голубями

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Почти 90% опрошенных россиян спокойно относятся к соседству с воронами и голубями, считая их частью экосистемы и украшением городов; при этом половина респондентов не беспокоится по поводу памятников, испачканных продуктами жизнедеятельности птиц. Таковы данные всероссийского опроса об отношении к голубям и воронам, обитающим в городах, проведенного Общественной палатой (ОП) РФ с 7 ноября 2025 года по 15 января 2026 года; за это время получено 8,1 тыс. заполненных анкет из 88 регионов.
«Более 89% опрошенных граждан поддерживают нахождение синатропных птиц в городской среде, считая, что они являются частью природной экосистемы (66%) и украшением города (21,3%). К совершенно ненужным элементам городской среды птиц причисляет лишь 6,4% респондентов», — говорится в материалах по итогам опроса, которые есть в распоряжении ТАСС.
Полезными присутствие птиц в городе сочли около 70% опрошенных, тогда как 30% сомневаются в этом. При этом жители мегаполисов считают городских птиц более полезными, чем жители поселков городского типа. Чуть более половины участников опроса не считают важной проблему загрязнения исторических памятников и зданий отходами жизнедеятельности птиц. Более 67% респондентов уверены, что нет необходимости в каких-то мерах по регулированию численности этих пернатых в городе. Однако для трети опрошенных такая актуальность является высокой.
В опросе приняли участие преимущественно граждане, которые ориентированы на экологическую повестку. «Более 80% опрошенных понимают важность охраны окружающей среды и пытаются поддерживать экологические привычки (не мусорить, не вредить природе), а еще почти 13% причисляют себя к экологическим активистам, которые участвуют в разных акциях и на личном примере демонстрируют бережное отношение к природе», — уточняется в материалах палаты.
По словам первого зампреда комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Николая Доронина, экологически ответственные граждане выступают за создание благоприятных условий для птиц в городе. «При этом вопросы антисанитарии на улицах городов, включая состояние зданий и памятников, беспокоит все-таки значительную часть граждан», — сказал Доронин ТАСС.
Он отметил, что в вопросах отношения к птицам, так же как и с безнадзорными животными прослеживается поляризация общества. «Под постом в социальной сети об инициативе опроса мы получили свыше тысячи комментариев, преимущественно негативного характера. Очевидно, что нужно усиление научного, просветительского и экспертного подхода для разъяснения гражданам и службам, отвечающим за порядок в городе, места птиц в городской экосистеме и основ по взаимодействию с ними. Речь не идет о каких-либо запретах, нужно добиваться согласия в обществе», — отметил Доронин.