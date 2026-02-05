ОП: большинство опрошенных россиян не против соседства с воронами и голубями

Он отметил, что в вопросах отношения к птицам, так же как и с безнадзорными животными прослеживается поляризация общества. «Под постом в социальной сети об инициативе опроса мы получили свыше тысячи комментариев, преимущественно негативного характера. Очевидно, что нужно усиление научного, просветительского и экспертного подхода для разъяснения гражданам и службам, отвечающим за порядок в городе, места птиц в городской экосистеме и основ по взаимодействию с ними. Речь не идет о каких-либо запретах, нужно добиваться согласия в обществе», — отметил Доронин.