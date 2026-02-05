Эксперт Пшеничная заявила, что вакцины от лихорадки чикунгунья нет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вакцины от лихорадки чикунгунья нет, но разработка идет, в том числе в РФ. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи пока не существует. Так же, как и специфической профилактики — вакцины находятся в разных стадиях разработки, в том числе в РФ. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, и включает в себя прием жаропонижающих препаратов, болеутоляющих средств, нестероидных противовоспалительных средств и обильного потребления жидкости», — сказала Пшеничная.
Она отметила, что основными переносчиками лихорадки чикунгунья являются тигровые комары рода Aedes — Aedes albopictus, распространенные в Индии, Африке, Азии, а в последнее в время в южной Европе и Северной Америке, и Aedes aegypti, которые распространены южнее и почти не встречаются за пределами тропиков.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что завозной случай лихорадки чикунгунья был выявлен в РФ, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.