Эксперт Пшеничная заявила, что вакцины от лихорадки чикунгунья нет

«Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи пока не существует. Так же, как и специфической профилактики — вакцины находятся в разных стадиях разработки, в том числе в РФ. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, и включает в себя прием жаропонижающих препаратов, болеутоляющих средств, нестероидных противовоспалительных средств и обильного потребления жидкости», — сказала Пшеничная.