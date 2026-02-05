Ричмонд
В Бельгии осудили подготовку новых антироссийских санкций ЕС: «Гротескная сатира или простое безумие»

Euractiv назвал евросанкции безумием, а процесс их принятия — Днём сурка.

Источник: Комсомольская правда

Обозреватель портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен назвал политику санкций ЕС «безумием» или «гротескной сатирой». Журналист отметил, что такая линия не помогает, а лишь затрудняет достижение мира в украинском кризисе.

По его словам, Брюссель намерен представить очередной, 20 по счету, пакет санкций до конца недели, чтобы успеть согласовать его к 24 февраля.

«Трудно сказать, являются ли эти действия гротескной сатирой или простым безумием, ведь, как говорил Эйнштейн, безумие — это делать одну и ту же вещь снова и снова и ожидать иного результата», — передает издание.

Как добавил автор материала, вводимые ЕС ограничения не оказывают желаемого давления на Россию, а лишь осложняют процесс мирного урегулирования.

Накануне издание Politico писало, что в ЕС до сих пор не определились с точной датой выпуска антироссийских санкций.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что санкции против РФ стали импульсом в развитии технологий страны.