Британская актриса Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет

Британская актриса Элизабет Келли, известная в том числе по роли в сериале «Чисто английское убийство», ушла из жизни в возрасте 104 лет.

Британская актриса Элизабет Келли, известная в том числе по роли в сериале «Чисто английское убийство», ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщает газета Sun.

За свою продолжительную карьеру Келли сыграла множество ролей в популярных британских телевизионных проектах, таких как «Улица Коронации» и «Жители Ист-Энда».

«Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что скончалась телеведущая и диктор Светлана Жильцова.

