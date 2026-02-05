Британская актриса Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет

Британская актриса Элизабет Келли, известная в том числе по роли в сериале «Чисто английское убийство», ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщает газета Sun.
За свою продолжительную карьеру Келли сыграла множество ролей в популярных британских телевизионных проектах, таких как «Улица Коронации» и «Жители Ист-Энда».
«Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет», — пишет издание.
