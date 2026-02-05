Стало известно число россиян, готовых работать неофициально

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с «серой» зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с “серой” зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом», — говорится в опросе.
Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами — 40% против 27%.
Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных «серых» схем (44%).
Исследование SuperJob проводилось с 27 января по 2 февраля 2026 года, в опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.