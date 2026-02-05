Вэнс: если у Ирана будет ядерное оружие, то его захотят получить и другие

Соединённые Штаты считают, что если Тегеран получит ядерное вооружение, то другие страны захотят обзавестись таким оружием, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Если иранцы получат ядерное оружие, вы знаете, кто получит ядерное оружие, например, на следующий день? Саудиты. А затем кто-то из арабских стран Персидского залива», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью американской журналистке Мегин Келли.
По его словам, это станет причиной «распространения ядерного оружия в глобальном масштабе».
«Самая большая угроза безопасности в мире — это множество людей, обладающих ядерным оружием», — заявил Вэнс.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду на начало переговоров о «справедливой и равноправной» сделке. Он напомнил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам в Иране в рамках операции «Полуночный молот», и предупредил, что следующая атака может быть «ещё хуже».
По словам Трампа, не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся планов по созданию ядерного оружия.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что в случае любой агрессии нанесут удары по всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке. Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.