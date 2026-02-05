Вэнс: если у Ирана будет ядерное оружие, то его захотят получить и другие

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что в случае любой агрессии нанесут удары по всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке. Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.