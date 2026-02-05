Готовимся к сезону пыльцы зимой: Как «подстелить соломку» до начала весеннего цветения

Зима — очень ценное время для аллергиков. Пока не цветут и не пылят растения, мы проводим специфическую терапию (АСИТ). А если пациент ещё не знает, на что именно реагирует, начинать нужно с поиска аллергена. У аллергической реакции могут быть разные иммунологические механизмы. В зависимости от механизма она и протекает по-разному. Это может быть аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница, ангионевротические отеки и т.д. Диагностику аллергии проводят поэтапно. Сначала врач вместе с пациентом подробно оценивает его историю заболевания. Что и когда происходило, при каких обстоятельствах (питание, сезон и т д.). Проведя такую аналитическую работу, врач получает список подозреваемых аллергенов и может предположить механизм аллергии. Далее назначается обследование валидизированным методом (это анализ крови на IgE методом иммунокап, прик-тесты) с подозреваемым аллергеном. Как раз зимой это наиболее частый метод диагностики. Может потребоваться и молекулярная диагностика. Но все эти виды диагностики помогают определить ведущий аллерген при поливалентной пыльцевой сенсибилизации, а также выбрать препарат для АСИТ, составить прогноз эффективности АСИТ.