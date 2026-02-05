Готовимся к сезону пыльцы зимой: Как «подстелить соломку» до начала весеннего цветения

Зима — очень ценное время для аллергиков. Пока не цветут и не пылят растения, мы проводим специфическую терапию (АСИТ). А если пациент ещё не знает, на что именно реагирует, начинать нужно с поиска аллергена. У аллергической реакции могут быть разные иммунологические механизмы. В зависимости от механизма она и протекает по-разному. Это может быть аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница, ангионевротические отеки и т.д. Диагностику аллергии проводят поэтапно. Сначала врач вместе с пациентом подробно оценивает его историю заболевания. Что и когда происходило, при каких обстоятельствах (питание, сезон и т д.). Проведя такую аналитическую работу, врач получает список подозреваемых аллергенов и может предположить механизм аллергии. Далее назначается обследование валидизированным методом (это анализ крови на IgE методом иммунокап, прик-тесты) с подозреваемым аллергеном. Как раз зимой это наиболее частый метод диагностики. Может потребоваться и молекулярная диагностика. Но все эти виды диагностики помогают определить ведущий аллерген при поливалентной пыльцевой сенсибилизации, а также выбрать препарат для АСИТ, составить прогноз эффективности АСИТ.
Евгения Паршина.
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
После проведения всех этапов обследования, врач составляет план неспецифической и специфической терапии, которые могут в себя включать местные и системные препараты, иммунобиологические препараты и, конечно, аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Сейчас для АСИТ очень подходящее время, т.к. лечение проводится вне периода пыления растений. В настоящий момент на территории РФ существует несколько вариантов АСИТ, что помогает подобрать каждому пациенту его индивидуальный вариант и схему.
«Лечить аллергию можно и нужно! Ведь каждый год меняется интенсивность и продолжительность пыления. Весна 2025 года пришла аномально рано и была очень тяжёлой для аллергиков. Весеннее цветение деревьев началось в марте (обычный период начала пыления — начало апреля) и сопровождалось выбросом в воздух большого количества пыльцевых зерен. Периодически даже возникали “пыльцевые бури”», — уточнила эксперт.
Весной 2025 года концентрация берёзовых аллергенов превышала норму в 1000 раз. Многие оказались не готовы к таким «сюрпризам» природы и тяжело перенесли период. Поэтому собеседница Life.ru рекомендует не пускать здоровье на самотёк. Современные методы способны значительно облегчить состояние и даже совсем избавить пациента от мучительных симптомов.
