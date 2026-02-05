В Иркутске на линию вышли два новых трамвая по маршрутам № 1 и № 3

Ранее КП-Иркутск рассказала про историю 43-летней Анны из областного центра, которая уже второй раз борется с раков. Впервые о страшном диагнозе сибирячка узнала в 2018 году после того, как почувствовала слабость и небольшое недомогание. Однако списывала все на стресс и усталость.