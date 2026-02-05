Ричмонд
В Иркутске на линию вышли два новых трамвая по маршрутам № 1 и № 3

Трамваи имеют изменяемый уровень пола и специальный пандус.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на линию вышли два новых трамвая. Они ездят по маршрутам № 1 «Волжская — Студгородок» и № 3 «Волжская — Ц. Рынок». Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы городской администрации.

— Два кузова поступили на предприятие в конце прошлого года. Специалисты установили их на тележки. После этого транспорт прошел техосмотр и обкатку по маршрутам, и сегодня вышел в первый рейс, — подчеркнул директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Трамваи имеют изменяемый уровень пола и специальный пандус, чтобы людям с ограниченными возможностями было легко заходить и выходить. Внутри установлена электроника, которая управляет движением. Водитель же получает необходимую информацию от датчиков прямо на приборную панель. Сейчас в областном центре курсируют шесть таких трамваев.

