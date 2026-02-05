Испанские учёные улучшили эффективность лечения рака поджелудочной железы

Руководитель группы экспериментальной онкологии Мариано Барбасид подчеркнул, что метод блокирует ключевой ген KRAS сразу в трёх точках, что делает клетки опухоли неспособными вырабатывать резистентность.
Проблема резистентности к лекарствам при раке поджелудочной железы существует давно. Первые препараты, нацеленные на KRAS, появились в 2021 году, но их эффективность была ограничена: через несколько месяцев опухоли снова начинали расти. Новая комбинация включает ингибитор KRAS (дараксонрасиб), афатиниб и протеасомный ингибитор SD36. Использование всех трёх средств одновременно позволяет добиться стойкой регрессии опухолей.
Эксперименты проводились на трёх моделях протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Во всех случаях наблюдалось полное исчезновение опухолей без серьёзной токсичности для животных. Учёные отмечают, что метод требует дополнительной оптимизации.
Ранее гастроэнтеролог рассказал, что онкологические заболевания всё чаще диагностируют у молодых людей. Рак в 20−30 лет перестал быть редкостью. Такая тенденция на «омоложение» болезни связана с накоплением генетических дефектов в популяции и ростом технологических возможностей медицины. Более совершенное оборудование и повышение частоты профосмотров позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях.
