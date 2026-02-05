Испанские учёные улучшили эффективность лечения рака поджелудочной железы

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что онкологические заболевания всё чаще диагностируют у молодых людей. Рак в 20−30 лет перестал быть редкостью. Такая тенденция на «омоложение» болезни связана с накоплением генетических дефектов в популяции и ростом технологических возможностей медицины. Более совершенное оборудование и повышение частоты профосмотров позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях.