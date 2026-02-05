«Баронесса» стала самой длинной змеей в мире

Книга рекордов Гиннесса официально признала самку сетчатого питона из индонезийской провинции Сулавеси самой длинной дикой змеей в мире. Длина питона составляет 7,22 метра, а его вес — 96,5 килограмма.
Змея была обнаружена в конце 2025 года и получила имя «Баронесса». Эксперты отметили, что длина питона могла бы быть больше, если бы его временно усыпили для измерения в расслабленном состоянии. Однако специалисты решили не рисковать здоровьем животного и провели замеры в активном состоянии.
В настоящее время «Баронесса» находится под опекой в приюте для змей, где ей обеспечивают необходимый уход и внимание. Это открытие привлекло внимание как местных жителей, так и международной общественности, подчеркивая уникальность и величие дикой природы Индонезии.
