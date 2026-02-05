«Баронесса» стала самой длинной змеей в мире

Змея была обнаружена в конце 2025 года и получила имя «Баронесса». Эксперты отметили, что длина питона могла бы быть больше, если бы его временно усыпили для измерения в расслабленном состоянии. Однако специалисты решили не рисковать здоровьем животного и провели замеры в активном состоянии.