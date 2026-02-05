Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Баронесса» стала самой длинной змеей в мире

Книга рекордов Гиннесса официально признала самку сетчатого питона из индонезийской провинции Сулавеси самой длинной дикой змеей в мире.

Книга рекордов Гиннесса официально признала самку сетчатого питона из индонезийской провинции Сулавеси самой длинной дикой змеей в мире. Длина питона составляет 7,22 метра, а его вес — 96,5 килограмма.

Змея была обнаружена в конце 2025 года и получила имя «Баронесса». Эксперты отметили, что длина питона могла бы быть больше, если бы его временно усыпили для измерения в расслабленном состоянии. Однако специалисты решили не рисковать здоровьем животного и провели замеры в активном состоянии.

В настоящее время «Баронесса» находится под опекой в приюте для змей, где ей обеспечивают необходимый уход и внимание. Это открытие привлекло внимание как местных жителей, так и международной общественности, подчеркивая уникальность и величие дикой природы Индонезии.

Ранее российский турист впал в кому после укуса змеи в Индонезии и умер в больнице.