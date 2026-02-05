В Кемеровской области устранили последствия двух аварий на сетях теплоснабжения

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Обе аварии на сетях теплоснабжения, которые произошли в среду в Юрге Кемеровской области, устранены. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Уточнение по аварийному отключению теплоснабжения по случаю в семи МКД (многоквартирных домах — прим. ТАСС) — восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Уточнение по аварийному отключению теплоснабжения по случаю в 24 МКД — восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Ведомство 4 февраля сообщало, что в 15:55 (11:55 мск) произошла авария на сетях теплоснабжения в Юрге, под отключение попали семь многоквартирных домов, в которых проживают 812 человек. Спустя час из-за еще одной аварии под отключение попали 24 муниципальных многоквартирных жилых дома, в которых проживает 2 784 человека.
В Кузбассе температура воздуха ночью опускалась до минус 36 градусов.