Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию

Она уточнила, что россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в том случае, если потеряли работу и не могут трудоустроиться. При этом они должны иметь необходимый стаж (15 лет) и число пенсионных баллов (не менее 30), а также зарегистрироваться в службе занятости.