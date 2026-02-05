Ричмонд
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию

РИА Новости: досрочно выйти на пенсию можно при выработке нужного стажа работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Ранее установленного срока на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный стаж работы — 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста», — сказала Иванова-Швец.

Она уточнила, что россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в том случае, если потеряли работу и не могут трудоустроиться. При этом они должны иметь необходимый стаж (15 лет) и число пенсионных баллов (не менее 30), а также зарегистрироваться в службе занятости.