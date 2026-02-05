Истёк срок действия ДСНВ: как будет действовать Россия

Действие Договора СНВ (ДСНВ) между Россией и США окончательно прекращается 5 февраля 2026 года. Об этом проинформировали в российском МИД.
«5 февраля 2026 года окончательно завершается жизненный цикл российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — напомнили в ведомстве.
Договор был подписан сторонами 8 апреля 2010 года и продлен в 2021.
Накануне истечения срока действия ДСНВ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях фразу «вот и все», а также приложил картинку с персонажем из сериала «Игра престолов» и фразой «Зима близко».
В свою очередь полковник Виктор Баранец в беседе с KP.RU рассказал, что США не стремятся к быстрому сокращению Договора СНВ из-за отставания США от РФ в производстве тактического ядерного оружия.