Пара из Владивостока потеряла в аквапарке Хабаровска украшения на 800 тысяч рублей

Отдыхающие по ошибке сложили вещи в чужую сумку.

Источник: Хабаровский край сегодня

В аквапарке Хабаровска супруги из Владивостока потеряли золотые украшения на 800 тысяч рублей и обратились в полицию с сообщением о краже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жители Приморья рассказали, что приехали специально для посещения аквапарка. В зоне водных горок они сняли все украшения, сложили в выданную сумку и оставили на шезлонге у бассейна. А когда вернулись, сумки уже не было.

Полицейские посмотрели запись камер видеонаблюдения и выяснили, что гости города сложили свои вещи в чужую сумку. Женщина из другой компании забрала ее и ушла в другую часть аквапарка.

— Сотрудники полиции побеседовали с ней. Она показала содержимое. Золотые украшения были завернуты в полотенце. Полицейские вернули имущество законным владельцам, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

