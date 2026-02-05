Ричмонд
Спуск по улице Капитана Шефнера во Владивостоке закрыли для автомобилистов из-за снегопада

Идут работы по уборке снега и противогололёдной обработке.

Источник: PrimaMedia.ru

Движение по спуску улицы Капитана Шефнера во Владивостоке временно приостановлено для всех автомобилистов, сообщило МЦУ краевой столицы.

«Бригады “СГТ” очищают проезд от снега и обрабатывают его противогололёдными реагентами», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, снег обрушился на Владивосток утром в четверг, высота снежного покрова составит от 3 до 8 см. По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, во второй половине дня прогнозируется метель при ветре 17−20 м/с.