Спуск по улице Капитана Шефнера во Владивостоке закрыли для автомобилистов из-за снегопада

Напомним, снег обрушился на Владивосток утром в четверг, высота снежного покрова составит от 3 до 8 см. По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, во второй половине дня прогнозируется метель при ветре 17−20 м/с.