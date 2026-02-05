Врач Шахмарданов описал симптомы, по которым турист сможет отличить чикунгунью

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сильная боль в суставах, высокая температура тела, а также сыпь на ладонях и стопах являются отличительными симптомами лихорадки чикунгунья. При этом возможно одновременное заражение и лихорадкой денге, что значительно усложняет клиническую картину, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.
«Отличительные симптомы, которые должны насторожить: внезапное начало с очень высокой температурой тела 39−40°C. Изнурительная боль в суставах — ключевой симптом. Часто поражаются мелкие суставы кистей, стоп, запястий, лодыжек. Боль усиливается при малейшем движении, часто отмечается утренняя скованность. Возможно одновременное заражение чикунгуньей и, например, лихорадкой денге, что существенно утяжеляет клиническую картину и затрудняет диагностику», — сказал он.
Эксперт пояснил, что сыпь обычно появляется на второй-пятый день болезни. Чаще всего она мелкая, наблюдается на туловище и конечностях и сопровождается зудом. Характерна также сыпь на ладонях и стопах. При этом при лихорадке чикунгунья нет сильного насморка, кашля или боли в горле, что отличает ее от ОРВИ. Также могут проявляться сильная головная боль, боль в мышцах, светобоязнь и тошнота, объяснил врач.
Шахмарданов посоветовал туристу, который почувствовал себя плохо после путешествия, не заниматься самодиагностикой и самолечением. Необходимо вызвать врача, четко описав симптомы и указав страну пребывания.
Подтвердить диагноз можно только лабораторно: ПЦР-тест определяет вирус в первые пять-семь дней болезни или тест на антитела (IgM) с четвертого-пятого дня болезни. А пребывая в эндемичных странах, нужно защищаться от комаров с помощью репеллентов и москитных сеток, указал он.