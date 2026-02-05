Врач Шахмарданов описал симптомы, по которым турист сможет отличить чикунгунью

Эксперт пояснил, что сыпь обычно появляется на второй-пятый день болезни. Чаще всего она мелкая, наблюдается на туловище и конечностях и сопровождается зудом. Характерна также сыпь на ладонях и стопах. При этом при лихорадке чикунгунья нет сильного насморка, кашля или боли в горле, что отличает ее от ОРВИ. Также могут проявляться сильная головная боль, боль в мышцах, светобоязнь и тошнота, объяснил врач.