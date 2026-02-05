Умерла Элизабет Келли, актриса сериала «Чисто английское убийство»

Ранее KP.RU писал о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской. Актриса умерла в возрасте 67 лет. Чиповская посвятила всю свою жизнь театру. В 1980 году актриса стала частью труппы Театра Вахтангова. В 2021 году она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.