Умерла Элизабет Келли, актриса сериала «Чисто английское убийство»

Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Элизабет Келли, британская актриса. Она была известна зрителям России по роли в сериале «Чисто английское убийство». Актриса ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщает The Sun.

«Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет. По имеющейся информации, она скончалась в Рождество прошлого года», — говорится в материале.

Келли прославилась множеством ролей в британских телесериалах, таких как «Улица коронации» и «Жители Ист-Энда». Карьера Актрисы длилась 40 лет. Келли завершила свою профессиональную деятельность в 2007 году, и последней ее работой стала роль в фильме «Королевская больница».

Ранее KP.RU писал о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской. Актриса умерла в возрасте 67 лет. Чиповская посвятила всю свою жизнь театру. В 1980 году актриса стала частью труппы Театра Вахтангова. В 2021 году она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.