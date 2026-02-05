Умерла Элизабет Келли, актриса сериала «Чисто английское убийство»

Умерла Элизабет Келли, британская актриса. Она была известна зрителям России по роли в сериале «Чисто английское убийство». Актриса ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщает The Sun.
«Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет. По имеющейся информации, она скончалась в Рождество прошлого года», — говорится в материале.
Келли прославилась множеством ролей в британских телесериалах, таких как «Улица коронации» и «Жители Ист-Энда». Карьера Актрисы длилась 40 лет. Келли завершила свою профессиональную деятельность в 2007 году, и последней ее работой стала роль в фильме «Королевская больница».
