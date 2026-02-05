Ошибки в трудовой книжке могут обернуться отсрочкой пенсии

Именно в ней фиксируются все записи, которые в дальнейшем формируют его пенсионные права, сообщает ИА DEITA.RU.
Ошибки, допущенные в этих записях, могут привести не только к уменьшению будущих выплат по пенсии, но и к задержкам её назначения. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Как объяснил профессор, наиболее распространённой проблемой является неправильное указание дат начала и окончания работы, особенно в тех случаях, когда сведения переносятся из старых бумажных документов.
В них не всегда хорошо читаемыми остаются записи, выполненные чернилами с выцветанием или написанными почерком, затрудняющим разбор. В результате даже небольшая потеря несколько месяцев стажа может стать серьёзной угрозой для размера будущей пенсии.
В таком случае страховые взносы за этот период просто исключаются из расчёта, снижая количество пенсионных баллов, которые гражданин заработал за свою деятельность. Не менее важно правильно указывать полное название организации и точную должность в записи о приеме на работу.
Нередко в трудовой используют сокращения, например «МУП» вместо полного «Муниципальное унитарное предприятие». Такой подход может привести к тому, что запись признают недействительной, особенно если в течение времени название компании менялось или происходила её реорганизация.
Для подтверждения трудового стажа в таких случаях потребуется дополнительное документальное подтверждение из официальных источников, таких как ЕГРЮЛ, которые регулярно проверяют социальные службы.
Особенно это важно для работников, имеющих право на досрочную пенсию по причине работы на вредных или тяжелых производствах — название профессии должно полностью соответствовать установленным спискам.
Иначе срок досрочного выхода может быть просто аннулирован, а право на раннюю пенсию — утрачено. Не стоит забывать и о технических ошибках, таких как нечеткий или отсутствующий печатный штамп, помарки или подчистки в записи, которые могут стать причиной сомнений в подлинности документа.
Исправление записей в трудовой — сложный и строго регламентированный процесс. Если организация-работодатель уже ликвидирована, доказать факт работы придётся через суд, что значительно усложняет ситуацию.
В связи с этим рекомендуется раз в год внимательно и внимательно проверять свои записи, чтобы своевременно выявлять и исправлять ошибки или неточности. Такой подход помогает снизить риски ухудшения пенсионных начислений и избежать длительных процедур в будущем.