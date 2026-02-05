Эксперт назвала неочевидную ошибку женщин при похудении

Женщинам стоит отказаться от копирования чужих программ похудения, особенно методик фитнес-блогеров. В интервью с NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина подчеркнула, что повторение без учета состояния здоровья, уровня подготовки и качества сна — является главной ошибкой.
— Организм подвержен колебаниям в зависимости от гормонального цикла и стресса, а первые устойчивые результаты тренировок проявляются только через 2−3 месяца, — пояснила специалист.
Чтобы добиться эффекта, нужно обращаться к профессиональным тренерам для разработки персонального плана занятий.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Иркутский государственный университет приостановил набор студентов на направление «Бурятский язык и литература».