Эксперт назвала неочевидную ошибку женщин при похудении

Женщинам стоит отказаться от копирования чужих программ похудения, особенно методик фитнес-блогеров. В интервью с NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина подчеркнула, что повторение без учета состояния здоровья, уровня подготовки и качества сна — является главной ошибкой.