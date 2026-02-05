Ричмонд
Россиянам назвали возраст старения мозга: что на это влияет

Академик Онищенко рассказал о возрасте начала старения человеческого мозга.

Источник: Комсомольская правда

Первые признаки старения головного мозга у человека проявляются уже в период между 36 и 39 годами. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть… В основном вот такой вот возраст — 36−39 лет», — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

По его словам, скорость и характер старения мозга у людей зависят также от наследственности.

Судмедэксперт Алексей Решетун ранее заявил, что мозгу для правильной работы постоянно необходим кислород, его нехватка может привести к тяжелым последствиям.

В свою очередь нутрициолог Ольга Ильичева перечислила продукты, которые необходимо употреблять для работы мозга. По ее словам, в их число входят яйца, морская раба и печень.