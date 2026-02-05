Британская актриса Элизабет Келли умерла в 104 года

Британская актриса Элизабет Келли, которая в России известна по сериалу «Чисто английское убийство», ушла из жизни в возрасте 104 лет, сообщает газета Sun.
«Она скончалась очень мирно. Она была прекрасной и очень благородной женщиной», — сказал священник церкви Святого Петра Эдди Губбинс, слова которого цитируют журналисты.
Последние годы жизни Келли провела со своей семьей в Северном Йоркшире (графство на севере Англии), прежде чем переехать в дом для престарелых. У актрисы остались дочь и сын, а также внуки и правнуки.
Элизабет Келли родилась 29 мая 1921 года на севере Англии. Она снялась в 138 эпизодах сериала «Жители Ист-Энда». При этом карьера актрисы фактически началась в 1971 году, когда ей было 50 лет. Первой крупной работой стала роль Эди Берджесс в одном из эпизодов сериала «Улица Коронации».
Кроме того, она снялась в сериалах «Биение сердца», «Грэндж Хилл» и «Ферма Эммердейл». Всего Келли посвятила карьере на телевидении 40 лет. Она также сыграла роль в культовом фильме «Круглосуточные тусовщики».
Напомним, в декабре скончался легендарный британский актёр и комик Стэнли Бакстер. Ему было 99 лет. С 1963 по 1971 год у Бакстера была собственная одноимённая программа. Мужчина умер в доме престарелых в Денвилл-Холле.