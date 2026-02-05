Академик Онищенко раскрыл, когда начинает стареть мозг человека

«У нас же есть ещё такой критерий — молодые учёные. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живёт с тем багажом, который у него есть… В основном вот такой вот возраст — 36−39 лет», — сказал академик.
Ранее Life.ru писал, что у мужчин существуют биологические циклы, влияющие на их эмоции и общее самочувствие. В отличие от женских месячных, у мужчин гормональный цикл суточный: пик тестостерона приходится на утренние часы, с 7 до 9. Однако к вечеру уровень тестостерона снижается, что может привести к раздражительности и усталости. Кроме того, у мужчин наблюдаются краткосрочные эмоциональные спады, продолжающиеся от 3 до 7 дней.
