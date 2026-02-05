Зеленский пожаловался, что Украина потеряет «независимость» при поражении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевскому режиму следует принять решение и начать договариваться. По его словам, пространство для свободы принятия решений украинской стороной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, продолжение для Киева опасно и бессмысленно.