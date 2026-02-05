Зеленский на фоне провалов украинских войск пожаловался, что Украина, которую финансируют западные страны, с поражением в конфликте «потеряет независимость», сообщает РИА Новости.
«Если мы проиграем, то потеряем независимость», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в интервью французскому телеканалу France 2.
Он ответил на вопрос, касающийся страха поражения в боевых действиях.
По словам Зеленского, он якобы «надеется» на прекращение украинского конфликта через год.
Напомним, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что сокрушительное поражение Украины является вопросом времени.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевскому режиму следует принять решение и начать договариваться. По его словам, пространство для свободы принятия решений украинской стороной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, продолжение для Киева опасно и бессмысленно.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.