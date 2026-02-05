Ричмонд
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян

РИА Новости: оспа обезьян опасна для людей с пониженным иммунитетом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

«Есть две подгруппы (клады) вируса оспы обезьян: clade I и II. Заболевание вирусами этих подгрупп вызывает смертность до 10% и 1% соответственно. В группе риска — люди с пониженным иммунитетом», — сказал Аграновский.

По его словам, вирус оспы обезьян считается эндемическим вирусом, характерным для ограниченных регионов.

«Опасность распространения вирусом оспы обезьян в России достаточно невелика, но следить за ситуацией нужно, поскольку популяционный иммунитет к оспе снизился», — заключил ученый.

Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.