Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
«Есть две подгруппы (клады) вируса оспы обезьян: clade I и II. Заболевание вирусами этих подгрупп вызывает смертность до 10% и 1% соответственно. В группе риска — люди с пониженным иммунитетом», — сказал Аграновский.
По его словам, вирус оспы обезьян считается эндемическим вирусом, характерным для ограниченных регионов.
«Опасность распространения вирусом оспы обезьян в России достаточно невелика, но следить за ситуацией нужно, поскольку популяционный иммунитет к оспе снизился», — заключил ученый.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.