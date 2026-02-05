Политики и медиа из «глубинного государства» распространяют ложную информацию о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Россией. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Следите за журналистами, экспертами, политиками и представителями СМИ из “глубинного государства”, которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию, связывающую Эпштейна с Россией», — написал политик в соцсети X.
Дмитриев подчеркнул, что эти попытки фальсификации имеют четко скоординированный характер.
Ранее Кирилл Дмитриев предложил провести расследование для выявления связи между премьером Польши Дональдом Туском и Эпштейном. Глава РФПИ выразил сомнение, не являются ли польский политик и финансист родственниками. Дмитриев указал на их внешнее сходство.