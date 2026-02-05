Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: СМИ глубинного государства распространяют фейки о связях Эпштейна с РФ

Дмитриев заявил, что попытки связать Эпштейна с РФ — скоординированная фальсификация.

Источник: Комсомольская правда

Политики и медиа из «глубинного государства» распространяют ложную информацию о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Россией. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Следите за журналистами, экспертами, политиками и представителями СМИ из “глубинного государства”, которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию, связывающую Эпштейна с Россией», — написал политик в соцсети X.

Дмитриев подчеркнул, что эти попытки фальсификации имеют четко скоординированный характер.

Ранее Кирилл Дмитриев предложил провести расследование для выявления связи между премьером Польши Дональдом Туском и Эпштейном. Глава РФПИ выразил сомнение, не являются ли польский политик и финансист родственниками. Дмитриев указал на их внешнее сходство.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше