Генсек ООН призвал РФ и США вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Генсек ОНН Антониу Гутерриш обратился к Москве и Вашингтону с призывом срочно начать диалог о создании новой системы контроля над вооружениями.
«Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и согласовать последующую структуру, которая восстановит проверяемые ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность», — говорится в тексте заявления Гутерриша по факту истечения срока действия ДСНВ.
Гутерриш подчеркнул, что окончание срока Договора создает беспрецедентные риски для безопасности во всем мире. Генсек ООН отметил, что путь от соглашений об ОСВ в 1970-х до Договора СНВ 2010 года позволил уничтожить тысячи ядерных боеголовок, укрепив безопасность во всем мире.
Напомним, что действие Договора СНВ (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном прекратилось 5 февраля 2026 года.
При этом основные причины, по которым США не хотят сокращать свои СНВ, назвал ранее полковник Виктор Баранец.