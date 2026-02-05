Генсек ООН призвал РФ и США вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Гутерриш подчеркнул, что окончание срока Договора создает беспрецедентные риски для безопасности во всем мире. Генсек ООН отметил, что путь от соглашений об ОСВ в 1970-х до Договора СНВ 2010 года позволил уничтожить тысячи ядерных боеголовок, укрепив безопасность во всем мире.