Продажу льготных авиабилетов открыли из Анадыря во Владивосток

Для жителей Дальнего Востока появилась отличная новость: открыта продажа авиабилетов по субсидированному тарифу на рейсы Анадырь — Владивосток на весь 2026 год. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства Чукотки, Минвостокразвития, Росавиации и авиакомпаний. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Стоимость перелета для всех граждан фиксирована и составляет 25 тысяч рублей. Для жителей Дальневосточного федерального округа действует специальная льготная цена — 13 400 рублей за билет. Полеты в летний период будут выполняться еженедельно по понедельникам и четвергам на комфортабельных лайнерах Airbus A319.
Билеты уже можно приобрести на официальном сайте «Аэрофлота» и в авиакассах. Продажа открыта на рейсы вплоть до октября 2026 года. Отметим, что продажа билетов на другие направления на лето начнется позже — в феврале-марте.