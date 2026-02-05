Ричмонд
Утром 5 февраля в Иркутске приостановили движение трамваев № 5 и № 6

Аварийные работы проходят в районе улицы Байкальская, 239/8.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 5 февраля в Иркутске временно остановили движение трамваев маршрутов № 5 и № 6. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, это связано с проведением аварийных работ в районе улицы Байкальская, 239/8.

— В связи с внеплановыми работами МУП «Водоканал» в районе данного участка приостановлено движение трамваев маршрутов № 5, 6, — поделились в администрации.

К счастью, авария несерьезная, но пока вода на путях, общественный транспорт вынужден остановиться.

Также КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья начали курсировать новые трамваи по маршрутам № 1 и 3. Транспорт прошел необходимый техосмотр и обкатку по маршрутам, и 4 февраля вышел в первый рейс.