Россиянам напомнили условия досрочного выхода на пенсию

Граждане России имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока при наличии длительного трудового стажа: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.

Граждане России имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока при наличии длительного трудового стажа: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Об этом РИА Новости сообщила доцент Людмила Иванова-Швец.

Она пояснила, что такое право может быть реализовано за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Также эксперт уточнила, что россияне предпенсионного возраста, потерявшие работу и не имеющие возможности трудоустроиться, могут выйти на пенсию на два года раньше при соблюдении дополнительных условий. Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж (15 лет) и не менее 30 пенсионных баллов, а также состоять на учёте в службе занятости.

