Россиянам напомнили условия досрочного выхода на пенсию

Также эксперт уточнила, что россияне предпенсионного возраста, потерявшие работу и не имеющие возможности трудоустроиться, могут выйти на пенсию на два года раньше при соблюдении дополнительных условий. Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж (15 лет) и не менее 30 пенсионных баллов, а также состоять на учёте в службе занятости.