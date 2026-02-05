Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 февраля в Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В столице Украины был объявлен режим воздушной тревоги. О последствиях и пострадавших не сообщается.

По данным издания, взрывы также прозвучали в Сумах, расположенных на северо-востоке страны. На данный момент в Сумской области действует тот же режим тревоги.

Ранее в Киеве произошло почти полное отключение электричества. В большинстве районов города отсутствовало питание или оно подавалось частично. Из-за перебоев с энергоснабжением были закрыты супермаркеты.

Кроме того, в жилых многоэтажках города из-за проблем с отоплением лопаются трубы. Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям, столкнувшимся с отсутствием тепла, обращаться в специальные пункты обогрева.