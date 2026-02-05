В Киеве прогремели взрывы

В ночь на 5 февраля в Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В столице Украины был объявлен режим воздушной тревоги. О последствиях и пострадавших не сообщается.
По данным издания, взрывы также прозвучали в Сумах, расположенных на северо-востоке страны. На данный момент в Сумской области действует тот же режим тревоги.
Ранее в Киеве произошло почти полное отключение электричества. В большинстве районов города отсутствовало питание или оно подавалось частично. Из-за перебоев с энергоснабжением были закрыты супермаркеты.
Кроме того, в жилых многоэтажках города из-за проблем с отоплением лопаются трубы. Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям, столкнувшимся с отсутствием тепла, обращаться в специальные пункты обогрева.