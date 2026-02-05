Трамп снова поменял позицию по выдвижению на третий срок президентства: что сказал на этот раз

На вопрос о намерениях остаться у власти на третий президентский срок хозяин Белого дома Дональд Трамп не дал прямого ответа. Об этом американский лидер рассказал в беседе с телеканалом NBC News.
«Я не знаю, это было бы интересно. Но не было бы ужасно, если бы я согласился с вами и дал вам ответ, которого вы ждете. Это сделало бы жизнь гораздо менее интересной», — сказал американский президент.
Однако позиция Трампа по этому вопросу менялась. В мае 2025 года он отрицал планы баллотироваться снова, а в конце января 2026 уже допустил участие в выборах 2028 года.
При этом американский лидер накануне рассказал, что объявлять преемников на пост президента США на выборах 2028 года еще рано. Однако Трамп отметил работу вице-президента Джей ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.