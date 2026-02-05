В Омской области возбуждено уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена информация о том, что водопроводная вода, поступающая в домовладения калачинцев, не пригодна для питья и бытовых нужд. По данным публикаций, неоднократные обращения граждан в профильные ведомства не привели к устранению проблемы, и ситуация остается нерешенной на протяжении длительного времени.