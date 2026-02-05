Ричмонд
В Омской области возбуждено уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

Следователи отреагировали на жалобы в соцсетях о непригодной для использования воде в Калачинске.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Поводом для проверки стали сообщения в социальных медиа о нарушении прав жителей Калачинска на качественное водоснабжение.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена информация о том, что водопроводная вода, поступающая в домовладения калачинцев, не пригодна для питья и бытовых нужд. По данным публикаций, неоднократные обращения граждан в профильные ведомства не привели к устранению проблемы, и ситуация остается нерешенной на протяжении длительного времени.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за допущенные нарушения в сфере коммунального обеспечения регионального центра Омской области. Расследование продолжается.

