Химик объяснил, почему зимой в городе воздух может быть грязнее, чем летом

«При значительном понижении температуры воздух становится плотнее, замедляется испарение влаги и различных веществ с поверхностей. Это приводит к тому, что концентрация летучих соединений, формирующих привычные фоновые запахи городской среды или природы, существенно снижается. Воздух становится как бы свободным от этих фоновых примесей, что наши рецепторы воспринимают как признак чистоты и свежести. Однако субъективное ощущение не имеет прямой связи с объективным химическим составом атмосферы, который в холодное время года может даже ухудшаться», — отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что ключевую роль играет не сам холод, а погодные условия, которые часто ему сопутствуют. При устойчивом антициклоне и отсутствии ветра вредные выбросы от транспорта, котельных и промышленных зон не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли. Ситуацию усиливает температурная инверсия, когда холодный плотный воздух оказывается заперт под более тёплым слоем и перестаёт подниматься вверх. В такие дни вертикальный воздухообмен почти отсутствует.
«В ясные морозные дни без ветра концентрации диоксида азота, угарного газа и мельчайших взвешенных частиц РМ2.5 могут достигать пиковых значений, формируя так называемый зимний смог», — уточнил химик.
По словам Дорохова, зимой возрастает и доля специфических загрязнителей, характерных именно для отопительного сезона. Низкие температуры приводят к росту выбросов твёрдых частиц РМ2.5 и РМ10. Их источниками становятся теплоэлектростанции и котельные, которые работают на повышенной нагрузке, а также автомобили, чьи двигатели в мороз сжигают топливо менее эффективно.
«В сильные морозы к этим факторам добавляется массовая топка углём и дровами в частном секторе. Использование индивидуальных печей даёт значительный выброс таких веществ, как сажа, бензопирен и угарный газ, дополнительно ухудшая состав приземного воздуха», — пояснил эксперт.
Тем временем, столичный регион оказался во власти аномального холода, который по своей интенсивности претендует на исторический рекорд текущего столетия. Согласно данным, полученным с базовой метеостанции города на ВДНХ, ночные показатели в столице стабильно держатся на 9−10 градусов ниже привычных значений. В среднем столбики термометров в первые три дня месяца замерли на отметке −18,9 C. Более суровые морозы в этот период наблюдались лишь в 2012 году.
