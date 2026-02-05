Химик объяснил, почему зимой в городе воздух может быть грязнее, чем летом

«При значительном понижении температуры воздух становится плотнее, замедляется испарение влаги и различных веществ с поверхностей. Это приводит к тому, что концентрация летучих соединений, формирующих привычные фоновые запахи городской среды или природы, существенно снижается. Воздух становится как бы свободным от этих фоновых примесей, что наши рецепторы воспринимают как признак чистоты и свежести. Однако субъективное ощущение не имеет прямой связи с объективным химическим составом атмосферы, который в холодное время года может даже ухудшаться», — отметил эксперт.