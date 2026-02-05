Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Химик объяснил, почему зимой в городе воздух может быть грязнее, чем летом

Ощущение кристально чистого воздуха в мороз знакомо многим, но оно может вводить в заблуждение. В реальности в холодную и безветренную погоду состав городского воздуха часто ухудшается, а концентрации вредных веществ достигают пиковых значений. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов пояснил Life.ru, что ощущение свежести связано не с реальной чистотой атмосферы, а с вполне определёнными физическими процессами.

Источник: Life.ru

«При значительном понижении температуры воздух становится плотнее, замедляется испарение влаги и различных веществ с поверхностей. Это приводит к тому, что концентрация летучих соединений, формирующих привычные фоновые запахи городской среды или природы, существенно снижается. Воздух становится как бы свободным от этих фоновых примесей, что наши рецепторы воспринимают как признак чистоты и свежести. Однако субъективное ощущение не имеет прямой связи с объективным химическим составом атмосферы, который в холодное время года может даже ухудшаться», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ключевую роль играет не сам холод, а погодные условия, которые часто ему сопутствуют. При устойчивом антициклоне и отсутствии ветра вредные выбросы от транспорта, котельных и промышленных зон не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли. Ситуацию усиливает температурная инверсия, когда холодный плотный воздух оказывается заперт под более тёплым слоем и перестаёт подниматься вверх. В такие дни вертикальный воздухообмен почти отсутствует.

«В ясные морозные дни без ветра концентрации диоксида азота, угарного газа и мельчайших взвешенных частиц РМ2.5 могут достигать пиковых значений, формируя так называемый зимний смог», — уточнил химик.

По словам Дорохова, зимой возрастает и доля специфических загрязнителей, характерных именно для отопительного сезона. Низкие температуры приводят к росту выбросов твёрдых частиц РМ2.5 и РМ10. Их источниками становятся теплоэлектростанции и котельные, которые работают на повышенной нагрузке, а также автомобили, чьи двигатели в мороз сжигают топливо менее эффективно.

«В сильные морозы к этим факторам добавляется массовая топка углём и дровами в частном секторе. Использование индивидуальных печей даёт значительный выброс таких веществ, как сажа, бензопирен и угарный газ, дополнительно ухудшая состав приземного воздуха», — пояснил эксперт.

Тем временем, столичный регион оказался во власти аномального холода, который по своей интенсивности претендует на исторический рекорд текущего столетия. Согласно данным, полученным с базовой метеостанции города на ВДНХ, ночные показатели в столице стабильно держатся на 9−10 градусов ниже привычных значений. В среднем столбики термометров в первые три дня месяца замерли на отметке −18,9 C. Более суровые морозы в этот период наблюдались лишь в 2012 году.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.