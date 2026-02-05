Гутерриш призвал РФ и США договориться о соглашении по ядерному оружию

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал Российскую Федерацию и Соединённые Штаты договориться о новом соглашении по ядерному вооружению, по его словам, РФ и США следует достигнуть договорённости о рамочной системе-преемнике.
«Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность», — заявил он.
Гутерриш выступил с комментарием на фоне истечения срока действия ДСНВ.
Генсек ООН утверждает, что риск использования ядерного оружия в настоящее время является самым высоким за последние десятилетия, отметив, что есть возможность перезапустить и создать режим контроля над вооружениями.
«Я приветствую то, что президенты обеих стран ясно дали понять, что они осознают дестабилизирующее воздействие ядерной гонки вооружений и необходимость предотвратить возвращение к миру неконтролируемого ядерного распространения», — сказал он.
Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый между РФ и США, прекратил своё действие, документ, вступивший в действие в 2011 году, является последним соглашением между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами в сфере стратегической стабильности.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона планирует действовать взвешенно и ответственно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе анализа американской военной политики и общей обстановки в стратегической сфере.