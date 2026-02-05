Гутерриш призвал РФ и США договориться о соглашении по ядерному оружию

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый между РФ и США, прекратил своё действие, документ, вступивший в действие в 2011 году, является последним соглашением между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами в сфере стратегической стабильности.