Рыбакам Приморья рекомендуют быть осторожными из-за подвижек льда в заливе

Синоптики предупреждают об усилении погодной активности на побережье Приморья. Днем 5 февраля на акваторию Японского моря выйдет циклон, что вызовет подвижки льда и расхождение трещин в Амурском заливе. Это создает повышенную опасность для рыбаков, которые традиционно выходят на подледный лов в этих местах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».