Рыбакам Приморья рекомендуют быть осторожными из-за подвижек льда в заливе

Синоптики предупреждают об усилении погодной активности на побережье Приморья. Днем 5 февраля на акваторию Японского моря выйдет циклон, что вызовет подвижки льда и расхождение трещин в Амурском заливе. Это создает повышенную опасность для рыбаков, которые традиционно выходят на подледный лов в этих местах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Спасатели и МЧС настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки проявить максимальную осторожность. Не следует удаляться далеко от берега и выходить на лед в зонах активного торошения или вблизи трещин. Ледовая обстановка может измениться очень быстро, что создает прямую угрозу жизни.
Выход на лед всегда сопряжен с риском, а в условиях циклона эти риски многократно возрастают. Рыбакам советуют следить за официальными предупреждениями, сообщать о своих планах родным и иметь при себе средства самоспасения.