Время на приём пациентов в госклиниках хотят изменить: вот как

По словам депутата, существующий лимит в 15 минут приводит к чрезмерной нагрузке на врачей в государственном секторе, вынуждая пациентов платить за аналогичные услуги в частных центрах. В связи с этим Миронов настаивает на увеличении времени приёма до 30 минут.