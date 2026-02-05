Время на приём пациентов в госклиниках хотят изменить: вот как

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости продления времени на прием одного пациента в госучреждениях здравоохранения с 15 до 30 минут.
«Я призываю Минздрав и правительство в целом прислушаться к мнению общественности и профессионального сообщества. Норматив приема пациентов надо увеличивать вдвое», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.
По словам депутата, существующий лимит в 15 минут приводит к чрезмерной нагрузке на врачей в государственном секторе, вынуждая пациентов платить за аналогичные услуги в частных центрах. В связи с этим Миронов настаивает на увеличении времени приёма до 30 минут.
Миронов подчеркнул, что меру следует дополнить двукратным увеличением заработной платы медицинских работников, в первую очередь — врачей первичного звена.
При этом ранее в ГД также предложили выдавать молодым врачам сертификаты на два миллиона рублей.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России фельдшеры могут исполнять обязанности врачей.