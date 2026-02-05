Кафе «Долина» в Петербурге добавило ударение в название из-за певицы

Представитель кафе рассказал, что примерно два месяца назад посетители стали называть заведение «До́лина», игнорируя правильное ударение и смысл слова «доли́на».
«Примерно около двух месяцев назад нас стали называть “До́лина”, как будто слово “доли́на” вообще испарилось, а есть только “До́лина”… Нам пришлось поставить ударение», — уточнил он.
Кафе функционирует в Петербурге с 2009 года. Изменение в произношении его названия произошло около двух месяцев назад на фоне новостей, связанных с Ларисой Долиной. Обновлённую вывеску с ударением установили примерно десять дней назад.
Ранее сообщалось, что несколько запланированных выступлений Ларисы Долиной были перенесены на осень 2026 года из-за невысокого спроса на билеты. Изначально причина переноса концертов в Брянске и Обнинске объяснялась изменениями в гастрольном графике артистки, но, вероятнее всего, решающим фактором стал слабый интерес публики. Так, на концерт в Коломне, запланированный на 11 марта, было продано всего 114 билетов при вместимости зала в 593 места. В общей сложности на осень перенесены четыре концерта, ещё два (в Туле и Москве) были ранее отменены. Подобная ситуация может быть связана с недавними новостями вокруг имени певицы, касающихся продажи недвижимости.
