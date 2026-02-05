Кафе «Долина» в Петербурге добавило ударение в название из-за певицы

Ранее сообщалось, что несколько запланированных выступлений Ларисы Долиной были перенесены на осень 2026 года из-за невысокого спроса на билеты. Изначально причина переноса концертов в Брянске и Обнинске объяснялась изменениями в гастрольном графике артистки, но, вероятнее всего, решающим фактором стал слабый интерес публики. Так, на концерт в Коломне, запланированный на 11 марта, было продано всего 114 билетов при вместимости зала в 593 места. В общей сложности на осень перенесены четыре концерта, ещё два (в Туле и Москве) были ранее отменены. Подобная ситуация может быть связана с недавними новостями вокруг имени певицы, касающихся продажи недвижимости.