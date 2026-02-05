Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе «Долина» в Петербурге добавило ударение в название из-за певицы

Петербургское кафе «Долина» решило обратиться к визуальному решению, чтобы избежать путаницы в произношении своего названия. На вывеске был размещён знак ударения. Такая мера была предпринята из-за участившихся случаев, когда название кафе произносили как фамилию известной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель кафе рассказал, что примерно два месяца назад посетители стали называть заведение «До́лина», игнорируя правильное ударение и смысл слова «доли́на».

«Примерно около двух месяцев назад нас стали называть “До́лина”, как будто слово “доли́на” вообще испарилось, а есть только “До́лина”… Нам пришлось поставить ударение», — уточнил он.

Кафе функционирует в Петербурге с 2009 года. Изменение в произношении его названия произошло около двух месяцев назад на фоне новостей, связанных с Ларисой Долиной. Обновлённую вывеску с ударением установили примерно десять дней назад.

Ранее сообщалось, что несколько запланированных выступлений Ларисы Долиной были перенесены на осень 2026 года из-за невысокого спроса на билеты. Изначально причина переноса концертов в Брянске и Обнинске объяснялась изменениями в гастрольном графике артистки, но, вероятнее всего, решающим фактором стал слабый интерес публики. Так, на концерт в Коломне, запланированный на 11 марта, было продано всего 114 билетов при вместимости зала в 593 места. В общей сложности на осень перенесены четыре концерта, ещё два (в Туле и Москве) были ранее отменены. Подобная ситуация может быть связана с недавними новостями вокруг имени певицы, касающихся продажи недвижимости.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.