Памятный знак ветеранам СВО учредили в Ванинском районе

Новый памятный знак учредили в Ванинском районе Хабаровского края. Он появился по инициативе местных жителей и при поддержке районного собрания депутатов, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В районе был утвержден памятный знак «За участие в специальной военной операции, с благодарностью от Ванинского муниципального района Хабаровского края». В ближайшее время награда будет вручена всем нашим ванинским парням, нашим героям, которые приближают нашу победу! — отметил в своем телеграм-канале глава района Алексей Маслов.
Напомним, что ранее подобную награду утвердили также в Верхнебуреинском районе. В угольной столице края вручают памятную медаль «За участие в специальной военной операции. С благодарностью от Верхнебуреинского района». Она была утверждена и изготовлена по инициативе местного общественного совета при поддержке фонда «Защитники Отечества».