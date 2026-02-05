Ричмонд
Памятный знак ветеранам СВО учредили в Ванинском районе

Награду будут вручать жителям муниципалитета.

Источник: Хабаровский край сегодня

Новый памятный знак учредили в Ванинском районе Хабаровского края. Он появился по инициативе местных жителей и при поддержке районного собрания депутатов, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В районе был утвержден памятный знак «За участие в специальной военной операции, с благодарностью от Ванинского муниципального района Хабаровского края». В ближайшее время награда будет вручена всем нашим ванинским парням, нашим героям, которые приближают нашу победу! — отметил в своем телеграм-канале глава района Алексей Маслов.

Напомним, что ранее подобную награду утвердили также в Верхнебуреинском районе. В угольной столице края вручают памятную медаль «За участие в специальной военной операции. С благодарностью от Верхнебуреинского района». Она была утверждена и изготовлена по инициативе местного общественного совета при поддержке фонда «Защитники Отечества».