Памятный знак ветеранам СВО учредили в Ванинском районе

Напомним, что ранее подобную награду утвердили также в Верхнебуреинском районе. В угольной столице края вручают памятную медаль «За участие в специальной военной операции. С благодарностью от Верхнебуреинского района». Она была утверждена и изготовлена по инициативе местного общественного совета при поддержке фонда «Защитники Отечества».