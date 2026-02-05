Генсек ООН Гутерриш: истечение ДСНВ является мрачным моментом для мира

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия ДСНВ является «мрачным моментом» для мира и безопасности, он отметил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты обладают «подавляющим большинством мировых запасов» ядерного вооружения.
«Истечение срока действия ДСНВ с сегодняшней полуночи знаменует собой мрачный момент для международного мира и безопасности. Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США — двух стран обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия», — сказал Гутерриш.
Гутерриш выступил с комментарием на фоне истечения срока действия ДСНВ.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, прекратил своё действие. Документ вступил в действие в 2011 году и является последним соглашением между РФ И США в сфере стратегической стабильности.
Гутерриш призвал РФ и США договориться о новом соглашении по ядерному вооружению, по его словам, следует достигнуть договорённости о рамочной системе-преемнике.
Генсек ООН отметил, что, по его мнению, риск использования ядерного оружия в настоящее время является самым высоким за последние десятилетия.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона планирует действовать взвешенно и ответственно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе анализа военной политики Соединённых Штатов и общей обстановки в стратегической сфере.